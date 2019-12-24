«Ростелеком» может войти в уставный капитал Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), инвестировав 1 млрд рублей, пишет РБК, ссылаясь на источники. По словам двух из них, сделку планируется закрыть в следующем году, она позволит докапитализировать фонд.
Как сообщают источники издания, ФРИИ необходимо дополнительное финансирование. В феврале 2019 года на официальном сайте фонда появилось сообщение, что он поменяет инвестиционную модель и сфокусируется на поддержании и развитии сформированного за пять лет портфеля IT-стартапов с целью их последующей продажи институциональным и стратегическим инвесторам. На данный момент в личном кабинете заявителя на участие в программе ФРИИ предупреждает о смене модели работы и указывает на возможную задержку с ответом, прошел стартап-отбор на инвестиции или нет.
Источник на венчурном рынке отметил, что ФРИИ пытался растянуть горизонт инвестирования на девять лет и рассчитывал на перезапуск фонда или дофинансирование со стороны государства. «Если смотреть не на акселерационную программу и участие в развитии рынка, а именно на инвестиционную часть, то его результаты не воодушевляют. Но найти дополнительные средства самостоятельно было сложно, поскольку даже срочную продажу доли Promobot на венчурном рынке пришлось бы провести с дисконтом 30—50%, а остальные портфельные компании не дотягивают даже до его уровня. Кроме того, у ФРИИ были большие затраты на саму инфраструктуру фонда», — указал собеседник издания.
По словам экспертов, российскому рынку очень нужны инвесторы вроде ФРИИ — это один из самых эффективных инструментов разогрева на ранней стадии. Коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд рублей. Эксперты считают, что в дальнейшем фонду лучше сконцентрироваться на акселерационной деятельности и для этих целей 1 млрд рублей является хорошей суммой. Собеседник на венчурном рынке напомнил, что у «Ростелекома» есть свой эффективный венчурный фонд с качественной экспертизой, поэтому госкомпании могли на государственном уровне «поручить» докапитализировать ФРИИ.
Был реализован опцион, заключенный три года назад.
Также эксперты полагают, что ФРИИ намерен получить стратегического партнера, который напрямую не будет вмешиваться в работу фонда и менять уже отлаженный процесс, но при этом внесет свой корпоративный вклад, предоставит свои компетенции. Интерес «Ростелекома» к проекту может быть вызван тем, что оператору важно иметь доступ к экосистеме стартапов на самой ранней стадии — он может себе позволить выписать сразу большой чек на всю акселерацию, чтобы потом приобрести долю в наиболее интересных проектах.