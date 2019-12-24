Вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка. Об этом сообщается в материалах банка на сервере раскрытия информации. По словам представителя банка, изменения произошли в рамках принятия наследства.

«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 294 623 311 272 штук обыкновенных именных акций/81,809%. Дата наступления основания… 23 декабря 2019 года», — отмечается в сообщении.



​В ЦБ прокомментировали вопрос о замене инвестора банка «Уралсиб» Вопрос о передаче «Уралсиба» в ФКБС не рассматривается, заявили в ЦБ.

«Уралсиб» — один из крупнейших российских банков. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября 2015-го Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган. АСВ предоставило ему кредиты на общую сумму 81 млрд рублей для финансового оздоровления «Уралсиба».

По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации «Уралсиб» Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, а год спустя, 20 июня 2019 года, скончался.