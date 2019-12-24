Агентство по страхованию вкладов достигло в текущем году рекордных показателей по удовлетворению требований кредиторов, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью «Коммерсанту» .

«В 2019 году мы достигли абсолютного рекорда по удовлетворению требований кредиторов: на 1 декабря по завершенным процедурам средний размер удовлетворения требований кредиторов по банкам — 45,3%, при этом по первой очереди — 67,1%, по второй — 36,4%, по третьей — 26,8%», — заявил Исаев. Он добавил, что всего в 2019 году на это направлено 460,4 млрд рублей.

По словам главы АСВ, процент удовлетворения требований может начать снижаться, так как поступавшие на ликвидацию банки в последние годы объективно в очень плохом состоянии, реальных активов там почти нет.

«Эти банки больше по размеру, они увлекались кредитованием собственников и проводили схемные операции, их активы в реальности сильно отличаются от балансовых. Нельзя взыскать то, чего в природе не существует. Поэтому мы ожидаем, что процент удовлетворения требований может начать снижаться», — пояснил Исаев.

АСВ запустило портал кредиторов Портал находится в процессе наполнения, к текущему моменту информация доступна по 27 банкам.

Как рассказал глава АСВ, в 2019 году было проведено 78 проверок обстоятельств банкротств банков, из которых в 69 случаях доказано преднамеренное банкротство. В итоге только в 2019 году поданы 102 иска о привлечении к имущественной ответственности руководителей, акционеров банков на 530 млрд рублей, 54 иска на 234 млрд рублей удовлетворены.

Но, по словам Исаева, выигранные иски не означают автоматического поступления денег в конкурсную массу. «Акционеры, руководители ликвидируемых банков тоже с нами борются, причем разными методами. Активы прячут, выведенные средства легализуют в других юрисдикциях и так далее. Мы об этом, может, много и постоянно говорим, но если мы не добьемся кардинального изменения в части субсидиарной ответственности, то, конечно, тяжело будет удержать процент удовлетворения на уровне 2019 года. Здесь надо всем нам еще очень много и серьезно поработать. Не все зависит только от нас», — пояснил он.