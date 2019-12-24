Хоум Кредит Банк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях.

«12 месяцев Плюс» открывается под 6,1% (вместо 5,6%), «18 месяцев Плюс» — под 6,3% (прежде — 6%), «24 месяца Плюс» — под 6,5% (ранее — под 6,3%), а «36 месяцев»— под 6% годовых (до этого — под 4,5%).

Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Доходность депозита «Кабинет Плюс» (от 1 млн рублей на 12 месяцев) составит 6,2% годовых (вместо 5,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Все вклады можно пополнять в течение 30 дней с даты заключения договора. Минимальная сумма допвзносов — 1 тыс. рублей.