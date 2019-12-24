Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск доллар потерял 5 копеек, а евро — менее 1 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,22 рубля (минус почти 5 копеек), курс евро — 68,97 рубля (минус 8 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, к утру вторника на валютном рынке все спокойно. По ее словам, американская валюта способна оставаться в границах 62,1—62,65 рубля, евро — в диапазоне 68,85—69,25 рубля. Сомнительно, что оставшиеся платежи в рамках налогового периода или что-то еще привычное рынку способно выбить рублевые пары из состояния нейтралитета, сообщала Бодрова.

«Пара доллар/рубль нащупала себе поддержку в диапазоне 62—62,3. В отсутствие внешнего фона и западных спекулянтов на первый план выступят внутренние факторы, прежде всего увеличение объемов покупки валюты перед длинными праздниками. Поэтому нет оснований ожидать дальнейшего роста рубля до конца года. Более реалистичным выглядит уход пары выше отметки 63», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.