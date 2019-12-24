Государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается жилья для многодетных семей… Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.

По ее словам, общество должно проникнуться идеей о том, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться экономически и социально, так как численности населения сегодня недостаточно для такой большой страны. Есть объективные причины демографического спада, отметила Матвиенко. Если семья будет знать, что при рождении третьего ребенка государством будет предоставлена квартира, это может стать серьезной мотивацией.

«Это ключевая вещь для любой семьи — жилье. Но в том числе надо и расширять строительство социального жилья и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей», — добавила она.