Банк России установил официальные курсы валют на 25 декабря.

Курс доллара понизился на 8,26 копейки, составив 62,1673 рубля (62,2499 рубля на 24 декабря). Курс евро снизился на 9,16 копейки, до 68,9062 рубля (с 68,9978 рубля на 24 декабря).

На Московской бирже на 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 18 копеек. Валюты стоят 62,15 и 68,88 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 62,1—62,31 рубля за доллар и 68,8—69,08 рубля за евро.