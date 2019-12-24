Клиенты «Тинькофф» теперь смогут оплачивать по QR-коду товары и услуги в разных торговых точках с помощью платежного сервиса Сбербанка «Плати QR», сообщает пресс-служба группы.



Сервисом «Плати QR» Сбербанка пользуются в первую очередь компании и предприниматели, у которых нет традиционного эквайринга: небольшие магазины и салоны красоты, цветочные лавки, ярмарки, рынки и т. д.

«Оплатить покупку по QR-коду в рамках сервиса Сбербанка «Плати QR» клиенты «Тинькофф» могут прямо в мобильном приложении «Тинькофф». Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать опцию «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию», — говорится в релизе.

Эта функция уже доступна в мобильном приложении «Тинькофф» на iOS, в ближайшее время появится в устройствах на Android.