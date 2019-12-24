Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается отменить подачу налоговых деклараций предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщает «Российская газета» . Законопроект подготовлен в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предполагается, что инициатива освободит от подачи налоговых деклараций около 1,2 млн представителей малого и среднего бизнеса.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, налог будет начисляться налоговой инспекцией на основании сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных контрольно-кассовой техникой. Уведомления о сумме налога будут направляться налогоплательщику через личный кабинет, добавил он.

Также Груздев предложил перенести данные нормы в перспективе на самозанятых. «Если для предпринимателей подобные меры упрощают процедуру, то для самозанятых они могут означать введение дополнительной нагрузки, в том числе финансовой, а также в виде излишнего контроля», — отметил он.

По словам представителей Минфина, переносить предлагаемые нормы на физических лиц не планируется. Никакие законодательные планы не предусматривают возложения на самозанятых обязательства использовать контрольно-кассовую технику.

По мнению экспертов, любое упрощение порядка отчетности, любой снятый административный барьер является для малого и среднего предпринимательства дополнительным фактором развития бизнеса, его привлекательности и окупаемости. Также простые, прозрачные и понятные условия предоставления отчетности будут стимулировать людей на открытие своего дела, что приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений, росту экономики, пояснили эксперты.