В России с начала года были погашены задолженности по зарплатам на общую сумму порядка 12 млрд рублей, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в рамках заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Благодаря принятым мерам в текущем году удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в размере более 12 млрд рублей. Эти средства получили порядка 461 тыс. граждан. Кроме того, в ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок обеспечено возмещение еще свыше 2,5 млрд рублей», — приводит слова Колокольцева пресс-служба МВД России.

Росстат: реальные зарплаты в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении Суммарная задолженность по зарплате на 1 декабря 2019 года составила 2,908 трлн рублей.

Министр также подчеркнул, что защита прав граждан при оплате их труда напрямую связана с качеством жизни населения и находится в центре внимания государственных органов всех уровней. В этой области проводится значительная работа по совершенствованию законодательства.