Банк ДОМ.РФ понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Хорошее начало» (от 100 тыс. рублей) составит 5,4—5,85% (ранее — 5,7—6,25%), «Сезонный» (от 30 тыс. рублей) — 5,35—5,75% (вместо 5,65—6,2%), а «Стратегический» (от 100 тыс. рублей) — 6,05—6,4% годовых (прежде — 6,4—7%). Срок вкладов — 91, 181 и 367 дней.

«Ипотечный» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 5,3% годовых (вместо 5,7%).

Доходность вклада «Базовый Сберегательный» в рублях составит 5,3—5,7% (вместо 5,45—6,05%), в долларах — 0,7—1,3% (прежде — 0,7—1,4%), а «Базовый Пенсионный» — 5,4—5,8% в рублях (до этого — 5,55—6,2%) и 0,8—1,4% в долларах (ранее — 0,8—1,5%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов. Срок — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый Сберегательный» в рублях открывается под 5—5,3% (ранее — под 5,2—5,6%), в долларах процентные ставки не изменились и составляют 0,5—0,75% годовых.

«Расчетный Сберегательный» оформляется в рублях под 4,7—5,2% (прежде — под 5,1—5,45%) и под 0,3—0,6% годовых в долларах (до этого — под 0,2—0,6%).

Процентные ставки по вкладу «Пополняемый Пенсионный» в рублях составляют 5,1—5,4% (ранее — 5,25—5,7%), в долларах ставки остались без изменений — 0,5—0,85% годовых.

«Расчетный Пенсионный» открывается в рублях под 4,8—5,3% (прежде — 5—5,55%) и под 0,4—0,7% годовых в долларах (до этого — 0,3—0,7%).

Минимальная сумма депозитов «Пополняемый Сберегательный», «Расчетный Сберегательный», «Пополняемый Пенсионный» и «Расчетный Пенсионный» составляет 30 тыс. рублей или 500 долларов. Срок — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Сезонный», «Базовый Сберегательный», «Базовый Пенсионный», «Пополняемый Сберегательный», «Расчетный Сберегательный», «Пополняемый Пенсионный» и «Расчетный Пенсионный».