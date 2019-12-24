Длительный период существенного роста объема премий в российском секторе страхования жизни закончился ввиду ужесточения правил продажи гибридных сберегательных страховых продуктов на фоне многочисленных жалоб со стороны клиентов. Об этом говорится в тематическом отчете Fitch Ratings «Снижение премий в российском секторе страхования жизни».

По прогнозу рейтингового агентства, объем премий в секторе по итогам 2019 года сократится после почти десятилетнего периода быстрого роста, который в последние годы происходил благодаря продажам гибридных продуктов. «Поскольку на фоне падения интереса к гибридным страховым продуктам клиенты делают выбор в пользу банковских депозитов вместо продуктов страхования жизни, мы не ожидаем возобновления резкого роста премий, и в ближайшие несколько лет сектор столкнется с существенным сокращением с учетом средней дюрации гибридных продуктов от трех до пяти лет», — пишут аналитики.

Гибридные сберегательные продукты, основным каналом продаж которых являются банки и которые предлагают как гарантированный, так и негарантированный инвестиционный доход, появились на российском рынке в 2012 году, напоминает Fitch. К 2016 году они стали самыми популярными продуктами страхования жизни, привлекая клиентов, недовольных снижающимися ставками по банковским депозитам. В то же время такие продукты начали вызывать большое количество жалоб со стороны клиентов в связи с недостаточной информированностью относительно выкупной стоимости, инвестиционной доходности и кредитного риска.

В апреле 2019 года ЦБ РФ ввел требования для компаний по страхованию жизни в отношении раскрытия клиентам гораздо более подробной информации в процессе продажи гибридных продуктов. Такая информация включала график изменения выкупной стоимости, которую клиент мог ожидать получить в случае досрочного возврата полиса, информацию об инвестиционной стратегии, ожидаемой инвестиционной доходности и продолжительности периода, в течение которого можно вернуть полис с полным возмещением.

​«Эксперт РА»: инвестиционное страхование жизни «маскируется» под накопительное По оценке агентства, за последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между ИСЖ и НСЖ.

«Дополнительное раскрытие информации позволило клиентам лучше понимать разницу между гибридными продуктами страхования жизни и банковскими депозитами, и в результате многие из них сделали вывод о большей привлекательности банковских депозитов, — отмечают в Fitch. — Хотя гибридные продукты предлагают возможность получения более высокого инвестиционного дохода, а также некоторое покрытие по страхованию жизни, они имеют существенные недостатки по сравнению с банковскими депозитами. В частности, гибридные продукты являются менее ликвидными с учетом их дюрации в три и более года и значительных штрафов при досрочном погашении полиса, и в отношении них не действует программа госгарантий, хотя в секторе страхования жизни есть стремление изменить эту ситуацию».



«Мы не ожидаем, что страховщики будут сталкиваться с регулятивными штрафами или существенными расходами на выплату компенсаций за недостаточное информирование клиентов при продаже гибридных продуктов. В российской регулятивной и правовой практике нет прецедентов наложения на страховые компании крупных штрафов за такое недостаточное информирование, и ЦБ РФ в целом фокусируется на шагах по ограничению таких ситуаций в будущем, а не на принятии мер в отношении ситуаций, имевших место в прошлом», — заключают аналитики.