Примсоцбанк приступил к выпуску социальных карт «Приморец» платежной системы «Мир», следует из релиза финучреждения.



Выпуск и обслуживание карты — бесплатно.



Держатели карт «Приморец» смогут получать на нее социальные выплаты, а также пользоваться скидками от организаций-партнеров при безналичной оплате товаров и услуг. Кроме того, на карту начисляется 4% годовых на остаток средств на счете карты.

«Для оформления карты требуется предоставить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Держателями карт могут быть пенсионеры, многодетные родители, а также льготники, имеющие звание «Ветеран труда», инвалиды, дети-инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий и другие категории граждан, поддерживаемые проектом», — говорится в сообщении.