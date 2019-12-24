Президент России Владимир Путин перечислил основные направления работы законодателей в 2020 году.

«Среди приоритетов законотворческой повестки на будущее отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан», — заявил глава государства на встрече с парламентариями.

По его словам, «предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины».

Путин выразил уверенность, что выполнение национальных целей развития должно объединять политические силы, а интересы страны должны быть выше политической конъюнктуры.

«Такие задачи [по выполнению национальных целей развития] должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы вне зависимости от идеологических или текущих разногласий», — указал глава государства на встрече с парламентариями.

По его мнению, «разногласия всегда есть, всегда будут, но интересы России, интересы нашего народа должны быть всегда выше текущей политической конъюнктуры».