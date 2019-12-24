Рубль завершил основную валютную сессию вторника незначительным укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск снизился на 27 копеек к предыдущему закрытию, до 61,99 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23,1 тыс. сделок на сумму порядка 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,89—62,31 рубля за доллар.

Курс евро на 19:05 мск составил 68,75 рубля и опустился на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8 тыс. сделок примерно на 470 млн евро по курсам от 68,59 до 69,08 рубля за евро.

«Тонкий» валютный рынок, оставшись без нерезидентов, проверяет границы на прочность. Доллар США к вечеру сполз под рубеж в 62 рубля и тестирует 61,98. Ближайшая поддержка здесь находится около 61,9, под ней — 61,85, и волатильность может помочь участникам торгов касаться этих рубежей, но очень сомнительно, что это серьезные движения. Евро потерял за сегодня 0,5% и снизился до 68,7 рубля, но пока способен оставаться в границах 68,6—69,2 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.