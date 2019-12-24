Правительство действительно рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция) от Банка России другой государственной структуре, подтвердил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передал корреспондент РБК. Дискуссию, по его словам, подтолкнули планы Сбербанка выплатить дивиденды в 50% прибыли.

«Вопрос действительно обсуждается, решений пока никаких нет, — заявил Силуанов. — Финансовый регулятор по идее не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает, и, конечно, Сбербанк — это та организация, которая в первую очередь должна рассматриваться с точки зрения ликвидации конфликта интересов».

«Это тема не новая, она поднималась десять лет назад», — отметил первый вице-премьер. Конкретного срока, когда должно быть принято решение, нет, пояснил он и добавил: «Мы вернемся к [этому вопросу] в следующем году, может, какие-то предложения будут».

Контроль мегарегулятора над крупнейшим банком страны выглядит странно, на эту проблему указывали России страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития до 2014 года, рассказал в октябре замминистра финансов Алексей Моисеев. Решение должно быть комплексным и «нельзя взять и вытащить» Сбербанк из баланса ЦБ, подчеркивал он.

Об обсуждении смены контролирующего акционера банка в декабре сообщил Reuters со ссылкой на источники, но собеседники агентства тогда отметили, что никаких решений еще не принято. Представитель Сбербанка сказал тогда РБК, что не комментирует рыночные слухи и предположения. Позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор довел свою долю в банке до минимальной и законодательство запрещает ему полностью ее продать.