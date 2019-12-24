Совет директоров банка «Зенит» избрал Константина Рыбакова первым заместителем председателя правления кредитной организации. Он начал работу в этой должности с 24 декабря, сообщили в банке.

Рыбаков с 1 сентября 2017 года занимал пост старшего вице-президента банка и отвечал за оперативное управление кредитной организацией, а также за трансформацию бизнес-модели банковской группы «Зенит». В новой должности он продолжит совершенствовать корпоративное управление в рамках группы, уточняют в банке.

«Для нас ключевой задачей 2019 года было объединение трех банков группы под единым брендом. Присоединение оказало положительное влияние на финансовый результат и способствовало расширению клиентской базы объединенного банка. В будущем году планируется интеграция Спиритбанка и банка «Зенит Сочи», — рассказал Рыбаков.



«Девон-Кредит» и Липецккомбанк присоединены к банку «Зенит» Впоследствии к «Зениту» также будут присоединены Спиритбанк и банк «Зенит Сочи».

Константин Рыбаков родился в 1975 году. Окончил МГИМО по специальности «внешнеэкономическая деятельность». Начинал карьеру в Сбербанке, в 2000—2002 годах работал в «ЕвразХолдинге». С 2005 года входил в руководство московского представительства компании «Ефремов-Каучук ГмбХ», в апреле 2014 года возглавил представительство. Получил степень MBA в Лондонской школе бизнеса в Великобритании.