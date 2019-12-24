В «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Страхование» появится голосовой помощник «Олег», сообщается в пресс-релизе «Тинькофф».

Владельцы полисов ОСАГО и каско смогут с его помощью регистрировать ДТП в мобильном приложении. «Олег» станет первым голосовым помощником в российской страховой компании и одним из первых на международном рынке. Процесс регистрации ДТП будет одним из самых быстрых на рынке. «Олег» задаст несколько простых вопросов: когда, в какое время и где произошло ДТП, нужна ли клиенту медицинская помощь, нет ли пострадавших в аварии, каким образом оно оформлено, кто виновник столкновения», — отметили в компании. Помощник сориентирует, как правильно сделать фото повреждений автомобиля, какие документы нужно загрузить в чат и какие еще действия надо выполнить для оформления.

В стартовой версии голосовой помощник сможет отвечать на звонки абонентам «Тинькофф Мобайл», если те заняты, находятся вне сети или не слышат звонок. Бот предложит передать сообщение. Аудиосообщение и расшифрованный текст будут доступны в мобильном приложении оператора во вкладке «События». В ближайшем будущем помощник сможет разговаривать с собеседниками на свободные темы. Еще бот поможет абонентам «Тинькофф Мобайла» защититься от спам-звонков с незнакомых номеров — в текстовых расшифровках он будет предупреждать, что сообщение может быть от спамера. Также в компании уверяют, что «Олег» смешно шутит .