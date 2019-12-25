Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.

Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008—2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — рассказал Кудрин.

По его мнению, создание фондов «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов». «У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — отметил он.



К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счет средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018 году Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил существование.

Сейчас власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в ФНБ, который теперь выполняет функцию подушки безопасности для бюджета.

Объем ФНБ, по данным Минфина России, на 1 декабря текущего года составлял 7,9 трлн рублей, или 124 млрд долларов.