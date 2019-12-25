«Тинькофф Бизнес» выпускает новый на российском рынке продукт для корпоративных клиентов — бизнес-карты с ограничениями по разным категориям покупок на основе MCC-кодов, сообщает пресс-служба компании.



«Такие карты позволяют предпринимателям и руководителям компаний самостоятельно устанавливать любые из 44 категорий покупок, которые можно совершать по этой карте. Это решение поможет им более эффективно управлять операционными расходами со стороны сотрудников, которые пользуются бизнес-картами компаний для оплаты товаров и услуг», — говорится в релизе.

Так, например, можно выпустить топливную карту водителям для оплаты топлива на АЗС, прорабу — строительную карту для оплаты стройматериалов, секретарю — карту для бронирования авиа- и ж/д билетов, менеджеру — карту для оплаты представительских расходов и т. д.

Ограничения по операциям в категорийных картах выставляются по кодам категорий торговых точек (MCC-коды) — всего по 44 видам покупок в любой комбинации. На бизнес-карту можно установить как одну, так и сразу несколько категорий и использовать ее одновременно, например и для оплаты топлива, и для покупок в супермаркетах, и т. д. Среди доступных 44 категорий — «Топливо», «Супермаркеты», «Авиабилеты», «Железнодорожные билеты», «Медицинские услуги», «Транспорт», «Отели», «Рестораны» и другие.

Как уточняют в компании, категорийные карты для бизнеса не нужно выпускать отдельно: категории по расходным операциям можно установить на любую бизнес-карту «Тинькофф» в личном кабинете. Их также можно менять в любое время без ограничений. Компания или предприниматель могут выпустить для себя любое количество бизнес-карт при открытии счета в «Тинькофф Бизнесе», их обслуживание будет бесплатным.

Категорийные карты с ограничениями по МСС привязаны к основному счету. По карте можно установить любой лимит, который меняется в личном кабинете. Карта не привязывается к конкретной сети магазинов или торговой точке: владельцы топливных карт могут оплачивать топливо и покупки на любой АЗС, а владельцы продуктовых карт — в любом супермаркете и т. д.