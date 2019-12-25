Погашение долга «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых перед ВТБ планируется «за счет вторичного публичного размещения акций (SPO) либо за счет дивидендного дохода», пишет «Коммерсант» . Так считает агентство S&P, которое накануне снизило прогноз по рейтингу холдинга со «стабильного» до «негативного» при сохранении его на уровне «ВВ-». СФИ стал «допускать более высокую подверженность рискам, а долговая нагрузка компании на протяжении длительного времени может превышать уровень, прогнозируемый ранее, что повышает риски, связанные с изменением стоимости активов».

Ранее ВТБ открыл СФИ кредитную линию на 21 млрд рублей для финансирования программы обратного выкупа акций холдинга. Обязанность выставить оферту миноритариям появится у СФИ после выкупа 7,7% акций СФИ у банка «Траст». По оценке S&P, из кредитной линии холдингом будет выбрано 18,7 млрд рублей.

По словам представителя холдинга, погашение долга перед ВТБ будет происходить в первую очередь за счет дивидендов от дочерних компаний холдинга. В будущем, по его словам, у СФИ сохранится стабильный дивидендный поток от этих компаний, который позволит аккумулировать средства, достаточные для расчетов с банком. Рефинансирование долга не планируется.

Базовый сценарий предполагает выплату основного долга СФИ перед ВТБ за счет проведения SPO, отмечает директор направления «финансовые институты» S&P Виктор Никольский. По его словам, размещение может быть проведено в среднесрочном периоде. «SPO холдинг будет проводить в том случае, если на рынке акции СФИ будут оцениваться значительно выше текущей стоимости», — говорит представитель холдинга. В S&P оценивают инвестпортфель холдинга в сумму около 1,6 млрд долларов (99,6 млрд рублей).