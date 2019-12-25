Россия может перейти на расчеты в рублях с Эквадором, пишут «Известия» , ссылаясь на источники.

У Эквадора нет своей национальной валюты — там используется доллар США. Любые долларовые трансакции контролирует американская ФРС, поэтому местные банки неохотно проводят платежи в адрес России из-за риска попасть под вторичные санкции, пояснил собеседник, знакомый с ходом переговоров. В то же время в Эквадоре заинтересованы в расширении сотрудничества. Один из обсуждаемых вариантов — открыть филиал российского госбанка в стране, подключить его к Системе передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС) и проводить платежи в рублях, сказал источник.

По словам представителя Сбербанка, информация о мероприятиях, проводимых в настоящее время кредитной организацией для перехода на расчеты со странами Латинской Америки в национальных валютах через СПФС, не соответствует действительности. У Сбербанка также нет планов открытия своих офисов на территории этих стран. Как сказал источник в одном из топ-3 госбанков, заинтересованность в расширении сотрудничества с Эквадором есть, но пока итогового варианта упрощения платежей с республикой нет. Для того чтобы работа активизировалась, должно быть волеизъявление со стороны руководства стран.

В Эквадоре ждут российских инвестиций У Эквадора с Россией много общих тем.

Ранее посол Эквадора Хулио Прадо Эспиноса встретился с российским бизнесом на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ). Как рассказал вице-президент ТПП Владимир Падалко, о переходе на платежи в российской валюте никаких решений пока нет. Если Эквадор хочет нарастить товарооборот с РФ, ему необходимо пойти на определенные шаги в сторону преодоления боязни санкций со стороны США, сказал Падалко.

По словам экспертов, желание РФ дистанцироваться от доллара понятно: если вся мировая торговля идет через одну денежную единицу, страна, которая контролирует ее выпуск, получает слишком большое влияние. В то же время доллар удобен — это универсальное платежное средство, признаваемое всеми. Таким образом, переходя на расчеты в рублях с другими странами, Россия минимизирует свои риски, но привносит некоторые неудобства в торговый процесс.