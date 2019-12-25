Счетная палата РФ следит за тенденциями в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), которое должно стать основой для развития экономики, однако пока в этой сфере перелома не наблюдается. Об этом сообщил председатель палаты Алексей Кудрин, которого в среду цитирует пресс-служба органа финансового контроля.



«Эта тема покрывает целый национальный проект, и нас всех интересует, произойдет когда-то в этой сфере перелом или нет. Пока не происходит и даже не просматривается, вот в чем наше беспокойство. Кроме того, мы предполагаем, что за счет развития МСП будет осуществляться драйв экономики. Нам надо увидеть все зависимости и вычленять главную задачу влияния на рост экономики и производительности», — сказал Кудрин.

Счетная палата предлагает правительству провести анализ мер господдержки малого и среднего предпринимательства, а также оценить их влияние на развитие сектора. Рекомендации контрольное ведомство дало по итогам оценки гарантийной поддержки МСП с 2015 года, которые опубликованы в среду на сайте палаты.

Отмечается, что в 2015—2018 годах не сформировалась устойчивая тенденция роста малого и среднего бизнеса.

«Сейчас мы можем сказать, что численность работников, занятых в сфере МСП, изменялась незначительно — в диапазоне 18,9—19,3 млн человек. На 10 ноября 2019 года, по данным ФНС, показатель составил 19 млн человек (с учетом самозанятых граждан). Количество субъектов МСП оставалось примерно на одном уровне: 5,5—6 млн, одновременно число средних предприятий снизилось с 20,4 тыс. до 16,7 тыс.», — констатировал аудитор Данил Шилков, слова которого приводит пресс-служба.

Таким образом, не достигнута цель по росту числа занятых в секторе МСП до 20 млн человек к 2018 году. Такой ориентир указал в 2016 году президент в своем указе. Следующая цель — 25 млн человек к 2024 году, отметили в Счетной палате.