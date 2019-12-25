Банк «Открытие» с ЦБ в январе следующего года начнет готовиться к предстоящему в 2021 году IPO, рассказал предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» . Сначала будет тестовая продажа 20—25% акций банка, по крайней мере сейчас план такой.

«В январе 2020 года мы с нашим акционером, Банком России, начнем обсуждать детальный план подготовки к IPO в 2021 году. На первом этапе продадим 20—25% акций. Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос. Внутри России и за ее пределами», — сказал Задорнов.

Он пояснил, что дивидендная доходность на российском рынке очень хорошая, из-за этого растет стоимость акций. По словам Задорнова, на рынке должны появляться новые «голубые фишки».

«Сбербанк, «Газпром», ВТБ заявляют о выплатах дивидендов на уровне 50% чистой прибыли. В России сейчас даже в долларах дивидендная доходность — 6—7% годовых. Российские «голубые фишки» показывают хороший результат по сравнению с другими рынками. Тенденцию, во-первых, надо закрепить, а во-вторых, фишек этих мало. Поэтому, когда население от депозитов с низкими ставками все активнее двигается в сторону инвестиционных продуктов — а группа «Открытие» способствует этому, на рынке должны появляться новые «голубые фишки», — заявил предправления банка «ФК Открытие».