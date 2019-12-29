Пик декабрьских выдач микрозаймов в микрофинансовых организациях придется на 30 декабря, прогнозируют специалисты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». В этот день количество выданных займов будет в среднем на 20—25% больше, чем в любой из дней декабря.



По наблюдениям аналитиков «Займера», понедельник у кредиторов традиционно считается «мертвым», поскольку в начале недели россияне берут взаймы неохотно. Пятница же, напротив, — обычно самый популярный день у заемщиков. И тем не менее именно в понедельник, 30 декабря, МФО ожидают повышенный спрос на заемные средства, большая часть которых будет потрачена получателями на праздничные покупки.

Но уже с 31 декабря спрос на деньги начнет снижаться, и постепенно к новогодней полуночи он достигнет всего 50% от средних ночных показателей года. Впрочем, процесс выдачи займов не остановит даже праздничный бой курантов: например, в прошлом году последний онлайн-заем «до зарплаты» был оформлен в 23:59:30 31 декабря 2018 года, а самый первый — 1 января 2019 года в 00:00:04.

Согласно статистике компании и ожиданиям ее специалистов, самыми активными получателями предновогодних займов, как и в течение всего 2019 года, станут россияне с фамилиями Ивановы, Кузнецовы и Петровы. Кроме того, частыми заемщиками будут носители имен Елена, Наталья, Татьяна, Александр, Сергей и Алексей. Каждый десятый из них будет рожден в год Тигра по восточному гороскопу, каждый одиннадцатый — под знаком Близнецов.