Российские фондовые индексы в среду начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 032,79 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,09% и равнялся 1 541,78 пункта.

Сегодня торги на российском фондовом рынке пройдут без внешних ориентиров — западные площадки закрыты по случаю празднования католического Рождества, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Неоднократно мы видели, как в таких случаях отечественный рынок совершал сильные движения. Но сегодня, похоже, не тот случай: последние две сессии рынок проводит в консолидации, а спрос смещается в сторону «второго эшелона», что говорит об ослаблении силы фондовых «быков», — комментирует эксперт.

Скорее всего, полагает он, сегодня будет «боковик» на низких объемах торгов.