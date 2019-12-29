Чаще кредитные карты используют жители крупных городов, показало исследование Райффайзенбанка. В Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках больше всего держателей кредиток, и они чаще других россиян используют этот инструмент для покрытия ежедневных расходов. В небольших городах россияне используют кредитки от случая к случаю как дополнительный источник средств и не так активно интересуются бонусными программами.

Три четверти россиян оплачивают большую часть покупок банковской картой — кредитной или дебетовой. Каждый пятый заявил, что расплачивается наличными. При этом меньше всего наличные используют в Москве, Санкт-Петербурге и городах с населением около 500 тыс. человек, показало исследование. Каждый пятый опрошенный признался, что активно пользуется кредитной картой для оплаты ежедневных нужд.



«Одна из самых популярных стратегий с кредитными картами — это использование их в grace-период, когда проценты за пользование заемными средствами платить не нужно», — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Чаще всего у россиян сразу несколько карт, но большинство пользуется какой-то одной. Так ответили в среднем 65% опрошенных. И показатель не зависит от региона проживания. 16% используют различные стратегии для множества карт: следят, в каких категориях выше кешбэк, и выбирают карту для оплаты. Об отсутствии банковских карт заявили 2% опрошенных, и чаще всего такая ситуация встречается в городах с населением 100—300 тыс. человек. Здесь же самая высокая доля платежей наличными — об этом сообщили 29% опрошенных.



Кредитные карты есть у двух третей опрошенных, и больше всего в крупных и очень крупных городах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге хотя бы одна кредитка есть у 79%, а в городах-миллионниках — у 75% респондентов. В городах с населением 100—700 тыс. человек эта доля не превышает 70%.



Жители крупных городов активнее всего используют кредитки для повседневных покупок и пользуются программами лояльности. В Москве и Санкт-Петербурге каждый третий держатель кредитки заявляет, что расплачивается ей ежедневно, а 63% респондентов сообщили, что накапливают по этой карте различные бонусы — кешбэк, мили и баллы. В небольших городах кредитную карту используют от случая к случаю, когда нужны деньги, — так ответили 59—63% опрошенных.