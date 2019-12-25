Евгений Гинер не является владельцем «Капитал Лайф Страхование Жизни», заявил председатель правления банка «ФК Открытие» и совета директоров «Росгосстраха» (РГС) Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» .

В момент присоединения «Росгосстраха» к группе «Открытие» Вадима Беляева страховщик «РГС Жизнь», ныне «Капитал Лайф Страхование Жизни», в сделку не вошел, затем «Открытие» разорвало с ним отношения и создало своего страховщика жизни. Президент ФК ЦСКА Евгений Гинер назвал себя в 2018 году владельцем компании.

«Абсолютно ответственно заявляю: Гинер не является владельцем «Капитал Лайф Страхование Жизни». По-прежнему ее владелец – человек, за которым стоит Данил Хачатуров. Это не секрет для рынка. Если Гинер с упорством будет повторять в прессе, что «является владельцем», он им все равно не станет. Он здесь не более чем посредник», — сказал Задорнов.

Также, по его словам, во время заключения сделки организации Хачатурова и Беляева были банкротами. «Дело в том, что во время заключения сделки Хачатуров и Беляев прекрасно понимали: их организации уже полгода как банкроты с экономической точки зрения. То есть Хачатуров и Беляев встречаются и обсуждают, каким образом им переструктурировать свой бизнес, находящийся в предбанкротном состоянии. Эта ситуация с точки зрения здравого смысла, логики и законодательства о банкротстве является странной. Потому что, если твой бизнес находится в банкротном состоянии, все твои активы должны поступать в конкурсную массу и распределяться между кредиторами», — заявил предправления банка «ФК Открытие».

ФАС разрешила компании Гинера купить «РГС Жизнь» ФАС разрешила компании «Союз», согласно данным СПАРК, принадлежащей Евгению Гинеру, купить «РГС Жизнь», сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

Между тогда еще владельцем РГС Хачатуровым и Беляевым в июле 2017 года было подписано соглашение, по которому «Открытию» переходил страховой, банковский и пенсионный бизнес РГС, а у Хачатурова оставался бизнес по страхованию, медицинский, эксклюзивные права на продажу полисов и использование бренда. Задорнов отказался сотрудничать с компаниями Хачатурова на оговоренных условиях и начал оспаривать сделки, которые были условием соглашения.

«То, что обе компании — и «Открытие», и РГС, — были банкротами, показывает уточненная, проаудированная отчетность РГС и «Открытия» за 2017 год. Так, по МСФО у РГС уже в 2016-м был убыток в 30 млрд рублей, а неэффективное управление компанией и вывод из нее активов в 2017 году увеличили ее убытки до 60 миллиардов рублей. За один только год! Активы Хачатурова должны были стать частью конкурсной массы РГС при его банкротстве. Страховщика спасло лишь то, что он был де-факто санирован ЦБ через банк «Открытие». Что касается «Открытия», его убыток по российским стандартам за 2017 год оказался около 400 миллиардов рублей», — пояснил Задорнов.

Он добавил, что Хачатуров пытался с помощью целого ряда сделок, совершенных еще летом 2017 года, вывести часть активов за пределы РГС, оставляя государству убытки.

«Домыслы господина Задорнова я комментировать не считаю нужным. «Капитал лайф» — моя компания», — передал «Ведомостям» Гинер.

«Проведенный по заказу «Открытия» перед сделкой аудит РГС подтвердил адекватность резервов страховщика и соответствие нормативам ЦБ», — напомнил Хачатуров. Он усомнился в адекватности Задорнова и отказался в который раз комментировать «бред человека, с которым мы никогда дела не имели, никаких сделок не заключали, который пришел через год после моего ухода из компании и решил, что все предыдущие до него люди в «Открытии» и ЦБ были неадекватными», и посоветовал ему заниматься «триллионами, выделенными ему на санации банков».