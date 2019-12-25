Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов, в 10:08 мск, понизился на 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 11 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:18 мск курс доллара составил 61,73 рубля (минус 24 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 21 копейку и составил 68,41 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду утром рубль может немного укрепиться. По ее словам, прогноз по курсу доллара снижается до 61,5—62,7 рубля, а по курсу евро — до 68—69,2 рубля.

«По-прежнему не видим фундаментальных факторов для роста рубля до конца года. Сегодня торги на российском валютном рынке пройдут не только без участия нерезидентов, но и без притока валютной выручки. Скорее всего, в таких условиях пара доллар/рубль как минимум прекратит снижение, а как максимум — покажет разворот с первой целью движения в район 62,4, а потом и выше 63», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.