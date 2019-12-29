В центре Калуги открылся новый офис платежной системы UNIStream, сообщает пресс-служба компании. Отделение находится по адресу: ул. Кирова, д. 15/43.

В новом офисе клиенты могут совершать денежные переводы, обменивать валюту, а также оплачивать различные услуги и кредиты, отмечается в сообщении.



Отделение работает без выходных: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00.



Всего в Калуге насчитывается свыше 40 пунктов обслуживания системы международных денежных переводов UNIStream.