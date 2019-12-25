• Аналитики Банки.ру представляют главные тенденции 2019 года и прогнозы на следующий год в российском банковском секторе. Так, помимо покупок валюты важным источником рублевой ликвидности для банковского сектора остается и бюджетный канал. С начала 2019 года чистый приток ликвидности на счета банков из бюджета составил около 450 млрд рублей. В ближайшие годы можно ожидать лишь увеличения притока бюджетных средств в банковскую систему в связи с масштабным финансированием программ по национальным проектам.

• Нормативы ЦБ нарушали в ноябре текущего года десять российских банков, следует из данных Банка России (по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность). Всего за 11 месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 1,87 трлн рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года совокупная прибыль банковского сектора составила 1,28 трлн рублей.

• Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России. К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счет средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018 году Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил существование.

• Падение доходов населения вытеснило санкции в рейтинге главных рисков для российских «дочек» иностранных банков, заявили в Societe Generale (владеет Росбанком). Такая же информация содержится в отчетности за III квартал «дочек» Хоум Кредит Банка и ОТП Банка. По мнению Societe Generale, ускорение инфляции на горизонте полутора-двух лет и падение реальных доходов населения могут привести к снижению платежеспособности, а это негативно скажется на работе дочерних структур французской группы, включая Росбанк. По мнению экспертов, ресурсы материнской компании западных банков мало помогают на нашем рынке, где зачастую нужны инструменты и рычаги обеспечения «нестандартных услуг» и «неформальных подходов».