Минтруд получил письмо о «новогоднем капитале» для одиноких пенсионеров, сообщили в пресс-службе министерства.



Ранее телеканал RT сообщил , что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Соответствующее обращение он направил главе Минтруда Максиму Топилину.

По мнению депутата, «новогодний капитал» надо выдавать одиноким пенсионерам, чтобы они могли приобрести все необходимое для праздника без ущерба для своего бюджета.

«Данное письмо поступило в Минтруд», — говорится в сообщении министерства.