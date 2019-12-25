SWIFT объявила о запуске глобального реестра «Знай своего клиента» (KYC – Know Your Customer) для корпораций, говорится в сообщении системы SWIFT. Это позволит корпорациям управлять данными KYC и обмениваться ими со своими банковскими партнерами по всему миру.

Как говорится в сообщении, реестр KYC был запущен после успешного тестового периода с участием 18 ведущих корпораций, среди которых BMW, Spotify и Unilever, при поддержке 16 глобальных банков, взаимодействующих с более чем 7000 корпоративных клиентов посредством сети SWIFT.

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Корпоративные казначеи должны предоставлять данные KYC в нескольких форматах, часто через двусторонние обмены, чтобы соответствовать нормативным требованиям каждого партнера, что является дорогостоящим, трудоемким и неэффективным процессом. Также банки должны обращаться к своим корпоративным клиентам за информацией и искать ее в нескольких источниках, которые часто являются неполными или устаревшими. Кредитные организации вынуждены неоднократно запрашивать информацию у существующих клиентов в рамках регулярных проверок, что обременительно для обеих сторон, пояснили в SWIFT. Запуск платформы значительно упростит процесс обмена данными, уверены в компании.

Корпорации также смогут соблюдать правила конфиденциальности данных, сохраняя контроль над своими данными KYC, решая, какие банки имеют к ним доступ, и могут обновлять их в режиме реального времени.