Банк России установил официальные курсы валют на 26 декабря.

Курс доллара снизился на 45,09 копейки, составив 61,7164 рубля (62,1673 рубля на 25 декабря). Курс евро понизился на 49,97 копейки, до 68,4065 рубля (68,9062 рубля на 25 декабря).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 61,7 рубля (минус 27 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 68,47 рубля (минус 15 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 61,61—62,04 рубля за доллар и 68,33—68,64 рубля за евро.