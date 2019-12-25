Сбербанк представил новый сервис в интернет-банке для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн» — CRM24, говорится в сообщении кредитной организации.

CRM24 позволяет «оцифровать» все каналы коммуникации компании с клиентами, хранит и обновляет контакты в клиентской базе компании, систематизирует и автоматизирует процесс продаж. Система помогает выстроить «воронку продаж», подсказывает менеджеру следующий шаг в сделке или выполняет это действие за него. Клиенты Сбербанка могут настроить свою рекламу, формировать аналитические отчеты по продажам любого уровня сложности и мониторить продажи компании в режиме реального времени.

Перейти к CRM из «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно без дополнительной авторизации в сервисе.