Президент России Владимир Путин призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни граждан.

«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, — сказал он на встрече с правительством по итогам года. — Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество». Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития.

«Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей, — добавил он. — Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан».

Путин также назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сказал он.

«Вот это задача номер один», — подчеркнул президент.