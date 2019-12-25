Объем обналичивания компаниями торговли, туризма и дистрибьюторами в России в январе — ноябре сократился более чем в три раза по сравнению с прошлым годом — до 60 млрд рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Что касается такого вопроса, как теневой оборот денежной наличности. Это достаточно сложный, серьезный вопрос. На сегодняшний день можно констатировать, что нашими усилиями совместно с кредитными организациями мы достигли за истекающий год неплохих результатов», — сказал он журналистам.

«По нашим оценкам, объемы операций по безналичной компенсации наличной выручки туристскими компаниями, дистрибьюторами, табачниками, автомобильными дилерами по сравнению с прошлым годом сократились более чем в три раза. За 11 месяцев 2019 года составили порядка 60 миллиардов рублей», — отметил Скобелкин.

В сентябре прошлого года он говорил, что российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, а основными каналами нелегальной «обналички» остаются рынки. Позже в мае 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор работает над пресечением схем обналичивания денег через оптовую и розничную торговлю.