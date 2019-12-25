В России в предновогодний период увеличилось число вакансий таксистов и курьеров, выяснил аналитический центр сервиса «Авито Работа» в ходе исследования рынка труда для массовых специальностей (связанных с физическим трудом или сферой обслуживания).

Количество вакансий таксистов в целом по стране увеличилось почти в два раза (на 81%) за год. Больше всего оно выросло в Ульяновске, Новосибирске и Екатеринбурге. В этих городах в период с 1 ноября по 18 декабря 2019 года было опубликовано почти в четыре раза больше объявлений о найме таксистов, чем в аналогичный период прошлого года.

Следом за тройкой лидеров идет Нижний Новгород, где число вакансий увеличилось в 3,5 раза. Самый скромный рост среди крупнейших городов, хотя и довольно большой в абсолютном выражении, показали Москва и Санкт-Петербург.

Среднероссийский доход таксистов остался на уровне прошлого года и составил 77 тыс. рублей в месяц. Самые высокие зарплатные предложения зафиксированы в Москве (84 тыс. рублей), Казани (чуть более 82 тыс. рублей) и Екатеринбурге (82 тыс. рублей).

В девяти крупнейших городах из 23, которые рассматривались в рамках исследования, средние предлагаемые зарплаты увеличились, наиболее сильно — в Новосибирске (на 22%). Второе место делят Краснодар и Пермь (по 14%), третье — Екатеринбург и Волгоград (по 8%). Еще в пяти городах уровень дохода не изменился. В оставшихся девяти городах зарплаты, наоборот, снизились по сравнению с 2018 годом, максимально — в Ижевске (на 12%).

В «Авито» назвали самые выгодные города для подработки Дедом Морозом или Снегурочкой Больше всего новогодние герои могут заработать в Москве, на втором и третьем местах оказались Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

К концу декабря по стране также выросло количество объявлений с предложениями о работе курьером — почти в 1,4 раза (на 37%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Оно увеличилось почти во всех крупнейших городах (в 22 из 23), однако не так резко, как количество вакансий для таксистов. Самый большой рост (в 2,5 раза) — в Тюмени. Вдвое больше курьеров, чем в прошлом году, перед Новым годом требуется в Челябинске. Единственный город из рассмотренных в рамках исследования, где востребованность курьеров снизилась, — Ульяновск.

В среднем по России доход курьеров составляет чуть более 42 тыс. рублей (плюс 5% за год). Средние зарплаты курьеров увеличились в 20 из 23 крупнейших городов, сильнее всего — в Ижевске (на 42%), Красноярске (на 39%) и Омске (на 35%).



Максимально заработать курьеры смогут в Москве, даже несмотря на небольшое снижение размера дохода (на 3% за год), — почти 52 тыс. рублей в месяц. Далее следует Ульяновск: там курьеры могут заработать в месяц почти 48 тыс. рублей, что на 0,5% больше, чем в Санкт-Петербурге, который замыкает тройку городов с самыми высокими средними зарплатами курьеров.

