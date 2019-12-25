Банк России обдумывает покупку бизнес-центра «Оружейный» на Садовом кольце, рассказала «Интерфаксу» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Если сделка состоится, регулятор освободит 11 зданий, а в «Оружейном» будут работать около 8 500 сотрудников.

«У нас сейчас 35 зданий по Москве. Действительно, мы уже некоторое время рассматриваем проект, который нам позволит собраться воедино. Мы разбросаны по городу, некоторые здания устаревшие. С одной стороны, чтобы улучшить и кросс-функциональное взаимодействие между нашими структурными подразделениями, с другой, — чтобы сократить издержки, и не только транспортные, но и на поддержание такой разрозненной инфраструктуры», — сказала она.

Центробанк может переехать в бизнес-центр «Оружейный» Совет утвердил план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года.

Если переезд состоится, ЦБ бесплатно передаст освободившиеся здания правительству, и их можно будет продать на рынке.

Переговоры по покупке «Оружейного» продолжаются, остаются нерешенные вопросы, отметила Набиуллина. «У нас дедлайна нет, это решение должно нам подходить по всем параметрам. Были варианты, могу сказать, и в том числе построить здание, но, честно говоря, строительство — это большие риски. В общем, мы отказались от этих идей», — добавила она.