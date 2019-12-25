Расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения (ПО) могут увеличиться с 10 млрд рублей в 2019 году до 150 млрд в 2021-м. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Особо отмечу, что все контракты по созданию инфраструктуры включают требования по использованию отечественной продукции. Это позволило в этом году дать нашей промышленности в части телекоммуникационного оборудования заказов более чем на 4 миллиарда рублей. Благодаря политике импортозамещения в 2019 году расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения составят более 10 миллиардов рублей. Наша цель в 2020 году дорастить эту сумму до 82 миллиардов рублей и до 150 миллиардов в 2021-м», — сказал он.