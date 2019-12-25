Расходы бюджета РФ по национальным проектам на 20 декабря исполнены на 1,4 трлн рублей, это 80% от плана на год, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, выступая на совещании по нацпроектам в Кремле.

«На этот год выделены средства из федерального бюджета в сумме 1 триллион 750 миллиардов рублей. Какое исполнение: на 20 декабря касса составила 80%, или 1,4 триллиона рублей. Много это или мало? Это примерно соответствует уровню исполнения федерального бюджета, который составляет на 20 декабря 84%. Мы оцениваем, что объем переходящих ресурсов текущего года на следующий год в части национальных проектов составит около 130 миллиардов рублей», — сказал Силуанов.

Путин: власти не будут корректировать целевые показатели по нацпроектам Президент отметил, что любые попытки подогнать показатели по национальным проектам до нужного уровня вредны, не нужны и недопустимы.

Как добавил министр финансов, финансирование нацпроектов на следующие три года заложено в бюджете в полном объеме и даже было увеличено по сравнению с первоначальными цифрами на 368 млрд рублей. Общее финансирование составит в 2020 году почти 2 трлн рублей, в 2021-м — 2,2 трлн, а в 2022-м — 2,7 трлн.

«С учетом этих данных общий объем ресурсного обеспечения на шесть лет увеличится, и общий объем финансирования нацпроектов составит 26,1 триллиона рублей. Больше половины — 13,5 триллиона — это средства федерального бюджета», — подытожил Силуанов.