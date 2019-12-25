Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше работать над снижением ставки по ипотеке в России, попросил профильные ведомства внимательно наблюдать за ситуацией.

«Конечно, очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это, мне кажется, очень хороший показатель. Я бы просил и Минфин, и Банк России, и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать», — заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду.