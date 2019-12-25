Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки доли Центрального банка в Сбербанке, сказал агентству Reuters госбанкир, знакомый с деталями плана, и другой источник, которому известны детали переговоров.

По словам обоих источников, сделка ожидается в первой половине 2020 года. Один из источников сообщил, что сделка планируется в несколько траншей — «минимум в два».

По словам источника, знакомого с обсуждением, и источника на финансовом рынке, близкого к регулятору, планируется, что средства ФНБ, направленные Центробанку, в итоге вернутся в бюджет.

От имени правительства в сделке, при условии, что она будет окончательно согласована, будет действовать Минфин, который распоряжается средствами ФНБ, заявили источники.

«Деньги на выкуп вернутся в Минфин, — отметил источник на финансовом рынке. — Акции Сбербанка на балансе ЦБ учтены по стоимости существенно ниже рыночной. Поэтому при продаже... у ЦБ образуется прибыль, которую легко законом передать в бюджет».

Источники не сообщили, по какой цене правительство планирует выкупать долю ЦБ в Сбербанке.

Источник в ЦБ прокомментировал, что регулятор хочет получить рыночную цену за свой пакет в Сбербанке. Согласно текущим рыночным котировкам, доля ЦБ стоит 2,8 трлн рублей.