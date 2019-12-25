Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,01% и составил 3 030,84 пункта. Индекс РТС вырос на 0,24% до отметки 1 544,12.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,35%, Сбербанка — на 0,25%, «Газпрома» — на 0,64%, «ЛУКОЙЛа» — подросли на 0,01%, «АЛРОСы» — на 0,55%.

«Индекс Мосбиржи в среду, таким образом, остался около 3 029 пунктов, незначительно снизившись. Краткосрочно тут сохраняется актуальным диапазон колебаний в пределах 3 020—3 045 пунктов. Индекс РТС стабилен рядом с 1 543 пунктами, в ближайшие сутки проторгуется в диапазоне 1 537—1 550 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.