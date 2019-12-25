Рубль завершил основную валютную сессию среды разнонаправленной динамикой к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 14 копеек к предыдущему закрытию, до 61,83 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 24,5 тыс. сделок на сумму порядка 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,51—62,04 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 68,64 рубля и вырос на 0,02 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 10 тыс. сделок примерно на 450 млн евро по курсам от 68,28 до 68,66 рубля за евро.

«Рубль сегодня обновлял очередные максимумы в паре с долларом США и, похоже, уже совсем не боится высоты. Впрочем, стоит обратить внимание на то, что даже при текущих ценах на нефть — баррель Brent выше 67 долларов, — рубль все же переоценен рынком. Доллар может балансировать сейчас в границах 61,5—62 рубля, евро — 68,5—69,1 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.