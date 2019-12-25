Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает в ближайшее время новых отставок в Банке России после увольнения зампреда ЦБ Василия Поздышева. Об этом банкир сообщил в интервью агентству Reuters.

«Нет, не ожидаю», — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, ждет ли он новых отставок в ЦБ.

Банкир также отметил, что узнал об уходе Поздышева из прессы.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам об уходе Поздышева из ЦБ в прошлую пятницу. Она отмечала, что на место Поздышева пока «никого не ищут». По ее словам, Поздышев переходит работать в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в качестве председателя совета директоров.