Сбербанк 23 декабря вернул «золотую акцию» обратно «Яндексу», сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

«Золотая акция» была передана 23 декабря», — сказал представитель банка.

Правление Сбербанка в середине ноября одобрило сделку по продаже «золотой акции» «Яндекса» обратно этой компании за 1 евро. Банк приобрел ее в 2009 году по той же цене.

Акционеры «Яндекса» 20 декабря одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), который будет держателем «золотой акции» и будет принимать участие в ряде ключевых решений.

Это фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.