Частные инвесторы, клиенты членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), начали пополнять брокерские счета через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в совместном релизе компаний.



«С помощью обновленного приложения «Мой брокер» пополнение через СБП брокерского счета для покупки ценных бумаг будет происходить практически мгновенно. На данный момент проводятся тестовые платежи в закрытой группе пользователей. После завершения тестирования технология станет доступна для всех клиентов «БКС Брокер» в мобильном приложении и веб-кабинете «Мой брокер». Банк «Русский Стандарт» обеспечивает технологическую поддержку услуги и подключение брокера к СБП», — отмечается в сообщении.

Так, инвестору достаточно выбрать оплату через СБП и ввести необходимую сумму пополнения счета. Затем на экране мобильного телефона сформируется QR-код, далее необходимо нажать на кнопку «Перейти к оплате». Для завершения платежа клиент будет автоматически переадресован в мобильное приложение банка, где у него открыт счет. Банк плательщика должен быть участником СБП.

На начальном этапе обновление приложения «Мой брокер» доступно только для версии на операционной системе iOS. При использовании веб-кабинета «Мой брокер» сформированный QR-код необходимо отсканировать смартфоном с приложением одного из банков, поддерживающих сервис оплаты покупок через QR-код СБП.