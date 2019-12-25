Связь-Банк вошел в состав группы Промсвязьбанка и будет полностью присоединен к ПСБ в середине 2020 года. Об этом сообщается в пресс-релизе одного из банков.

Допэмиссия акций Промсвязьбанка частично была оплачена акциями Связь-Банка, принадлежащими Российской Федерации, в результате чего последний вошел в банковскую группу ПСБ.

«В перспективе речь идет о полной интеграции двух банков на базе ПСБ. Клиенты объединенного банка получат доступ к единой и разнообразной линейке финансовых продуктов и сервисов. Реорганизация позволит повысить скорость и удобство обслуживания», — говорится в сообщении.

В настоящее время клиенты ПСБ и Связь-Банка могут получать услуги в офисах и пользоваться банкоматами двух банков, совершать переводы между банками без комиссии.