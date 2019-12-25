Новикомбанк открыл первый офис в Уфе – «Заводской». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отделение располагается по адресу: ул. Ферина, д. 1.

Еще один офис откроется в 2020 году.

Новый офис Новикомбанка будет предлагать розничные продукты и услуги работникам предприятий «Ростеха»: кредитование на льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), срочные вклады, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и другие. В офисе предусмотрена зона самообслуживания, работающая в режиме 24/7. Социально-платежная карта работника, разработанная совместно Новикомбанком и «Ростехом», позволит сотрудникам предприятий воспользоваться выгодными условиями всей розничной линейки.